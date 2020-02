Condividi Pin 16 Condivisioni

Doppia vittoria per le squadre senior Dinamo nel fine settimana, come da tempo non accadeva

Pallacanestro Dinamo: un weekend da leoni –

C’e’ un bel film che i non piu’ giovanissimi ricorderanno sicuramente dal titolo “Un mercoledi da leoni” che parla di surf e di amicizia, di sfide, di cadute e di risalite.

Bene, a parte l’epica e a parte il fatto che qui non si parla di surf ma di basket, cosi come il fatto che commentiamo episodi avvenuti nel fine settimana e non di mercoledi, possiamo ben dire parafrasando il titolo del famoso film che quello appena passato e’ stato un weekend da leoni per la Dinamo.

Come nel film citato crediamo infatti che quanto avvenuto possa rappresentare un punto di passaggio e di non ritorno: nel film quello che e’ stato raccontato in modo memorabile e’ il passaggio dalla vita giovane e spensierata a quella adulta e responsabile dei vari protagonisti, con un momento catartico rappresentato nel cavalcare le onde di una grandissima mareggiata; nel caso delle squadre senior Dinamo invece piu’ banalmente siamo semplicemente convinti che, al di la’ dei risultati ottenuti (due vittorie !!) le partite appena disputate, per come sono state giocate, possono essere la testimonianza del raggiungimento di una maturita’ e consapevolezza dei propri mezzi e capacita’ che da adesso in poi non potra’ che portare a gare sempre migliori, sia per le ragazze della serie C che per i ragazzi della Promozione.

Sabato le ragazze di capitan Gigliesi hanno vinto con autorita’ il derby cittadino contro il BKL, ma al di la’ del risultato largamente positivo in termini di punti (quella del BKL del resto e’ una squadra di under, giovanissima, che sta facendo preziosa esperienza in vista di sfide future), quello che ci ha finalmente favorevolmente impressionato e’ stata la determinazione messa in campo da tutte le atlete Dinamo, dal primo all’ultimo minuto; una convinzione e una voglia di fare che siamo certi a questo punto di poter ritrovare anche nelle prossime partite, per tutti e 40 i minuti, al di la’ dell’avversario di turno e al di la’ dei punteggi parziali o finali. Finalmente oltre alle solite note (il capitano, Francesca Caccamo, Natalina Salvucci..), abbiamo visto anche tutte le altre ragazze concentrate, lucide e intense in ogni momento… il risultato e’ li a testimoniarlo, tutte a referto, e del resto se non si crede in se’ stesse per prime nessun altro puo’ crederci.

Storia diversa invece per i ragazzi della Promozione, che hanno disputato un partita tiratissima contro i paricategoria del Colonna, vinta solo negli ultimi 2 minuti, dopo essere stati sotto anche di 10 punti, e solo perche’ le mani non hanno tremato (per esempio quelle di capitan Masciarelli, eroico in difesa, e a 6 secondi dalla fine a mettere dentro i due tiri liberi del +3 finale), perche’ non hanno tremato le gambe (per esempio quelle di un Riccardo Fois che sta tornando ai livelli che gli competono dopo qualche piccolo infortunio, ieri top scorer di giornata, o quelle di un dirompente Andrea Giannetta, una forza della natura in campo aperto, un vero e proprio treno in corsa), e vinta perche’ non hanno tremato le menti (quelle per esempio dei sempre lucidi Antonio Dandolo e Maurizio Salinaro, preziosi e necessari come il sale a tavola o l’oro in una gioielleria).

Tutto quanto vero, ma vittoria che comunque non sarebbe stata possibile senza l’apporto determinante degli ultimi arrivati, quelli che la dirigenza Dinamo ha fortemente voluto in questo finale di campionato per provare ad agganciare i playoff e togliersi qualche soddisfazione nella fase finale; Alessandro Pensa, Simone Marra e Stefano Di Pietro (sua la tripla che ha ridato cuore e coraggio alla Dinamo a 120 secondi dalla fine) hanno contribuito in maniera determinante a questo importante successo, e nonostante il pochissimo tempo passato insieme al resto della squadra gia’ dimostrano un buon affiatamento corale.

Ora, quasi magicamente, quella che era una panchina cortissima si e’ trasformata in un “problema” per coach Ludovisi, “costretto” a scegliere e a sacrificare il minutaggio di qualche atleta a disposizione; ma del resto partite come quelle di ieri sono il risultato di quello che viene fatto in allenamento, e senza l’apporto di tutti, nessuno escluso, risultati cosi non si raggiungono.

In ultimo chiudiamo con l’unica nota stonata di questo fine settimana: l’infortunio occorso a Giulia Terenzi, brutta distorsione alla caviglia, si spera possa recuperare nel minor tempo possibile, Giulia del resto e’ una ragazza tenace e gia’ ieri, nonostante le stampelle, era di nuovo a bordo campo a tifare forza Dinamo.