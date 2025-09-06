Sabato e domenica di grandissimo sport al Cerenova Padel Club, dove ieri pomeriggio si sono disputati gli ottavi di finali della competizione più importante di padel sul litorale nord-tirrenico

Padel, si infiamma il Costa del Tirreno Open –

Dopo le qualificazioni partite nella giornata di mercoledì, ieri è iniziato ufficialmente il tabellone finale.

Oggi ad entrare in gara tanti tra i primi 100 della classifica FITP italiana che si daranno battaglia giocando un doppio turno che inizierà nel primo pomeriggio con gli ottavi di finale e proseguirà più tardi con i quarti di finale che consegneranno alla competizione le quattro semifinaliste del 2025.

Favoriti e teste di serie n.1 dell’evento, Edoardo Penino e Luca Mezzetti, quest’ultimo vicecampione del torneo con il suo ex compagno Ferro con il quale scorso anno persero la finale al terzo set contro i vincitori Tricarico-Galassi.

In tabellone partiranno agli ottavi anche Matteo Di Berardino e Stefano D’Aiuto, Riccardo Allegrezza e Fabrizio Agostinelli, arriva agli ottavi di finali dalle qualificazioni anche Gianluca Greco con il suo compagno Marco Terracini tutti giocatori locali che giocheranno in casa la competizione federale. Un altro grande motivo di orgoglio per il Cerenova Padel con tanti tesserati presenti alle finali dopo il grande cammino di quest’anno nel campionato a squadre di Serie C.

Appuntamento quindi per oggi, sabato 6 settembre dalle ore 1530 presso il circolo di Via Pietro Alfani 105 (Marina di Cerveteri) e per domenica dalle ore 17 con semifinali e finali (open e di terza/quarta fascia).