L’iniziativa, ideata e organizzata dall’Accademia Molly Bloom, si terrà il 12 e 14 settembre 2025

Al Castello di Santa Severa il primo Festival degli Scrittori –

Nasce il primo Festival degli Scrittori, ideato e organizzato dall’Accademia Molly Bloom, fondata da Leonardo Colombati ed Emanuele Trevi, due tra le voci più autorevoli della narrativa contemporanea.

In tutta Italia esistono festival dedicati ai lettori, ma finora mancava un evento interamente pensato per chi scrive, per chi fa della scrittura un mestiere, una ricerca, una vocazione.

Una manifestazione unica nel panorama culturale italiano, che pone al centro la scrittura creativa e le sue interazioni con altri linguaggi dell’arte e della comunicazione, raccontando il mestiere dello scrivere nella sua forma più viva, sperimentale e dialogica.

Il Festival si svolge nello straordinario contesto del castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con MIC e Comune di Santa Marinella, affacciato direttamente sul mare, il castello si conferma ancora una volta come luogo privilegiato per l’incontro tra cultura, bellezza e patrimonio.

Il Festival si apre ai sapori del Lazio con una sezione speciale firmata Arsial – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura.

Attraverso un programma di incontri e degustazioni, il pubblico sarà guidato in un autentico percorso sensoriale, alla scoperta delle produzioni migliori della nostra regione: espressione di un territorio, della sua storia e delle comunità che lo animano.

PROGRAMMA

Venerdì 12 settembre 2025

Ore 18:00 | Scrittura e arte: Valerio Magrelli e Gianni Dessì dialogano sulle connessioni segrete e profonde tra letteratura, pittura e teatro, in un intreccio di visioni e linguaggi.

Ore 19:30 | Scrittura e musica: Leonardo Colombati e Riccardo Rossi svelano le storie, i suoni e le parole che si nascondono dietro la “colonna sonora” delle nostre vite, tra canzoni, cinema e narrativa.

Domenica 14 settembre 2025

Ore 18:00 | Scrittura e cibo: Angela Frenda, direttrice del magazine “Cook” del Corriere della Sera, insieme alla scrittrice e sceneggiatrice Antonella Lattanzi, esplora il legame intimo e sensoriale tra cucina, narrazione e memoria familiare.

Ore 19:30 | Scrittura e cinema: Il regista Roberto Andò e lo scrittore Francesco Piccolo, Premio Strega, raccontano come si trasformano le parole in immagini, in una conversazione sulla scrittura per il cinema e per la letteratura.

INGRESSO LIBERO fino a esaurimento posti

Prenotazione obbligatoria su: https://www.eventbrite.it/e/festival-degli-scrittori-tickets-1655201866339?aff=oddtdtcreator

Info e aggiornamenti: www.castellodisantasevera.it