Si sono riunite all’interno del borgo medievale 30 rappresentanze delle associazioni Pro Loco della Regione Lazio, tra cui quella delle Due Casette

Le Pro Loco del Lazio al Castello di Santa Severa –

La Pro Loco delle Due Casette è stata invitata a partecipare alla riunione di ben trenta rappresentanze locali provenienti da tutta la Regione Lazio che si è tenuta presso il Castello di Santa Severa oggi e che proseguirà anche domani, domenica 7 settembre.

All’associazione è stata riconosciuta la rappresentanza delle eccellenze del territorio a cui fa riferimento: “È un premio inaspettato e che onora e gratifica il duro lavoro che l’associazione Pro Loco due Casette sta facendo da più di 3 anni”, dicono in una nota diffusa i rappresentanti dell’associazione.

Durante l’evento si sono susseguite rappresentazioni e rievocazioni storiche, musica e spettacoli vari.

Presso lo stand delle Due Casette hanno trovato ospitalità circa 10 aziende del territorio: “Un orgoglio ed una a soddisfazione che premia i molteplici sforzi che la stessa fa da diversi anni”, concludono.