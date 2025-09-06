Ora si fa sul serio: i cervi vogliono partire con il piede giusto per motivare la tifoseria

Andata di Coppa Italia domani a Santa Marinella per il Cerveteri

È il primo test ufficiale per i Cervi contro una squadra reduce da un bel campionato, che ha come obiettivo, disputare un torneo nei piani alti.

I verde azzurri, invece, molto giovani e solidi come gruppo, cercano la salvezza.

A Santa Marinella domani è in programma l’andata di Coppa Italia: si potrà vedere il peso della squadra.

“Ancora presto, ma avrò qualche indicazione in più rispetto a una settimana fa. È chiaro che non essendo un amichevole, dai ragazzi mi aspetto che entrino in clima campionato, con la mentalità che serve per affrontare partite come queste.

Vedrò devo ci sarà da lavorare. Non ho sciolto le riserve su chi mettere in campo, valuterò in base alle condizioni di ciascuno”, ha sostenuto il tecnico Ferretti