In occasione dell’anniversario dell’uccisione del Sindaco Pescatore messe a dimora due querce nel giardino a lui intitolato

Ladispoli ricorda Angelo Vassallo a 15 anni dalla sua scomparsa –

In occasione del quindicesimo anniversario dell’uccisione di Angelo Vassallo, il “Sindaco Pescatore”, la comunità di Ladispoli ha voluto ricordarne la figura con un gesto simbolico, ma carico di significato: la messa a dimora di due querce (roverelle) nel giardino a lui dedicato, sito in viale Mediterraneo.

L’iniziativa, promossa da associazioni locali e cittadini, è stata accolta con grande partecipazione.

L’invito è arrivato da Dario Vassallo, fratello di Angelo, che da anni si batte per ottenere verità e giustizia sull’omicidio del sindaco di Pollica, ucciso il 5 settembre 2010 per il suo impegno a favore della legalità e dell’ambiente.

Ladispoli, Cerveteri e i comuni limitrofi non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno alla famiglia Vassallo, promuovendo in questi anni numerose iniziative per onorarne la memoria: dall’intitolazione del giardino, alla realizzazione della scultura in marmo che raffigura il “Sindaco Pescatore”, opera dell’artista Napoleon Alberto Romualdo.

La cerimonia si è svolta venerdì 5 settembre 2025, in forma semplice ma sentita. Alla presenza di cittadini, volontari e rappresentanti delle associazioni, sono state piantate due querce di medie dimensioni nei pressi della scultura. La quercia, albero simbolo di forza, resistenza e giustizia, è sembrata la scelta più adeguata per ricordare una figura come quella di Angelo Vassallo.

Le querce sono state posizionate da Rosario Sasso e un gruppo di volontari-cittadini, che si occuperanno della loro cura nei prossimi anni.

Una delle due querce è stata donata dai volontari e cittadini locali, mentre la seconda è stata offerta dalla “Farmacia Solidale Salvo D’Acquisto” di Palidoro, da sempre attenta a sostenere progetti ambientali e culturali.

Il sacerdote Don Gianni è intervenuto durante l’evento in onore di Angelo Vassallo, offrendo un momento di riflessione profonda e toccante. Con parole cariche di significato, ha ricordato quanto l’esempio del “Sindaco Pescatore” continui a ispirare impegno, giustizia e amore per la propria terra.

Don Gianni ha poi condiviso una poesia intensa, che ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi ascoltava. Nei suoi versi, ha raccontato la solitudine che spesso accompagna le scelte coraggiose, sottolineando come, in certi momenti della vita, si è costretti ad affrontare in solitudine le sfide più grandi, seguendo solo la voce della coscienza.

Un contributo sentito, che ha aggiunto profondità spirituale e umana alla commemorazione di un uomo che ha fatto della coerenza e dell’onestà la sua missione.

Un ringraziamento sentito va alle volontarie lettrici Maria Pia Cedrini e Maria Di Marino, della Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” di Ladispoli, e a Marina Cozzi, che con la profondità delle loro voci e la delicatezza del loro sentire hanno saputo toccare il cuore di tutti i presenti.

Le loro letture hanno dato vita a un momento intenso e commovente, capace di trasmettere con autenticità i valori della legalità e dell’impegno contro la mafia.

Un’emozione condivisa, che ha reso il ricordo ancora più vivo, più umano, più vero.

La cerimonia si è conclusa con un momento di straordinaria dolcezza e potenza: la voce di una bambina ha letto “Profumo di mare”, una poesia intensa e delicata scritta da una sua coetanea della scuola elementare del Secondo Circolo Didattico “Don Peppe Diana”.

Un gesto semplice, ma carico di significato, che ha acceso una luce di speranza nei cuori di tutti i presenti.

Perché è proprio da quella voce giovane e autentica che nasce l’augurio più profondo: che le nuove generazioni imparino a riconoscere il “puzzo della mafia”, come lo chiamava Paolo Borsellino, e non smettano mai di indignarsi e di combatterlo, con coraggio, verità e bellezza.

Promotori dell’iniziativa: Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord, Scuolambiente, Libera Ladispoli-Cerveteri, Auser Cerveteri-Ladispoli, Ladispoli Forum Ambiente, Lipu Civitavecchia – Monti della Tolfa, Avo Ladispoli, Natura per Tutti, I Custodi della Palude di Torre Flavia, Farmacia Solidale Salvo D’Acquisto.

Volontari partecipanti: Settimo Tidona, Leonardo Lombardi, Alberto Puccini, Annarosa Leoni, Maria Pia Cedrini, Fabio de Rocco, Walter Muollo, Angelo de Paolis, Daniele Piersanti.