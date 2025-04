Padel gratuito per tutti a Marina di San Nicola

Sabato 19 aprile, la Virtus MSN organizzerà un open day di padel nel corso del quale i campi saranno accessibili gratuitamente

Si avvicina la bella stagione e, proprio per questo, la Virtus Marina di San Nicola ha deciso di rilanciare l’attività del padel con una giornata ad hoc. Sabato 19 aprile, infatti, dalle 9:00 alle 19:00, i campi del centro sportivo di via della Luna saranno a disposizione degli amanti di questa disciplina, ma anche di tutti i curiosi che vogliono avvicinarsi per la prima volta.

Non solo, questo open day sarà l’occasione per conoscere tutte le iniziative promosse dalla società per la primavera-estate 2025. Grazie alla collaborazione con Boiling Point, gruppo attivo nell’organizzazione di tornei sia su Roma che sul territorio, il centro sportivo rossoblù sarà ricco di appuntamenti per agonisti e non. Inoltre, chi parteciperà all’evento del 19 riceverà un regalo offerto da Snauwert.

Per tutte le informazioni è possibile contattare la segreteria della Virtus MSN al numero 3274983124 oppure rivolgersi al gruppo Boiling Point tramite cellulare – 3663563004 – o indirizzo email [email protected]. I campi saranno a disposizione sia per gruppi già formati che per partite aperte nelle quali inserirsi. La prenotazione del turno di gioco è obbligatoria.