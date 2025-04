Ladispoli arriva lo sportello virtuale di orientamento formativo e professionale gratuito

Iniziativa promossa dal delegato alla formazione Biagio Camicia

Un’iniziativa che guarda al futuro e al benessere dei cittadini di Ladispoli è stata recentemente annunciata dal delegato alla formazione del Comune Biagio Camicia. Si tratta di un progetto volto a creare uno sportello virtuale di orientamento formativo gratuito, pensato per aiutare gli abitanti della città a orientarsi nel mondo dell’istruzione, della formazione e delle opportunità lavorative con particolare attenzione ai giovani della città, che molte volte si sentono smarriti nella scelta della scuola da scegliere, del percorso professionale da intraprendere, dei curriculum da spedire o semplicemente non hanno nessuno esperto o tutor che li consigli.

E’ stata creata una nuova mail dedicata [email protected] a cui si potranno rivolgere i cittadini lasciando la loro richiesta.

Lo sportello virtuale, attivato tramite una semplice email, sarà gestito da un team di tutor, formatori. consulenti, imprenditori e manager del territorio che hanno aderito all’iniziativa, pronti a rispondere gratuitamente a tutte le richieste di orientamento e consulenza. Ogni cittadino, indipendentemente dalla sua età o livello di istruzione, potrà inviare una email al servizio e ricevere risposte personalizzate e consigli utili, con l’obiettivo di orientarsi meglio nel panorama formativo locale e nazionale. Sarà possibile anche essere ricevuti di persona con iniziative mirate anche di gruppo.

“Sono molto entusiasta di questo progetto e come consigliere e delegato alle Politiche giovanili – afferma Riccardo Rosolino – credo sia importante divulgare verso i più giovani questa iniziativa e supportarla, insieme al Sindaco Alessandro Grando che è molto attento alle problematiche dei giovani”.

“Il progetto – ha commentato il delegato alla Formazione, Biagio Camicia – nasce con l’intento di rendere l’accesso all’orientamento e la formazione più inclusiva e gratuita, abbattendo le barriere economiche che spesso limitano l’accesso ai servizi di consulenza. Infatti, molte volte, è importante ricevere consigli da esperti e mentori che hanno già avuto successo, ma il più delle volte il tutto è sempre a pagamento. Ladispoli si conferma una città all’avanguardia, che investe nel miglioramento delle opportunità per i suoi cittadini . Attraverso la mail sarà anche possibile prenotarsi per il prossimo corso gratuito per aspiranti imprenditori 2.0 che partirà nel mese di maggio”.