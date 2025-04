PD: “Sul Castello di Santa Severa è il momento della chiarezza, oggi audizione in Regione Lazio” –

“Dopo due anni di immobilismo, è arrivato il momento di fare chiarezza.”

Lo dichiara il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, affermando inoltre:

“Nel pomeriggio di oggi è infatti in calendario l’audizione della seduta in Commissione Trasparenza della Regione Lazio, promossa dal consigliere regionale PD e presidente di commissione Massimiliano Valeriani.

Obiettivo della riunione ascoltare l’assessore alla Cultura, Simona Baldassarre e il presidente Marco Buttarelli di Laziocrea, la società partecipata che gestisce il complesso monumentale, “con l’obiettivo di conoscere i progetti e gli investimenti della Giunta Rocca per promuovere e rilanciare il Castello di Santa Severa, anche alla luce della convenzione scaduta tra Regione Lazio e Comune di Santa Marinella”.

Questa iniziativa si inserisce in una serie di azioni portate avanti negli ultimi due anni come Partito Democratico locale in sinergia con il partito a livello regionale e Città Metropolitana di Roma Capitale, mirate ad opporci con fermezza a qualsiasi tentativo di privatizzazione e a far luce sulla situazione presente e futura del castello.

Come Partito Democratico insieme ai comitati locali e alla cittadinanza, vogliamo conoscere le reali intenzioni della Regione Lazio sul futuro del Castello di Santa Severa.

Non è più tollerabile il silenzio che ha creato in questi ultimi due anni incertezze, provocando pesanti ricadute negative anche per il territorio.”