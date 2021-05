Share Pin 2 Condivisioni

Overshoot Day, l’Italia oggi ha esaurito le risorse a disposizione –

Per l’anno in corso l’Italia ha esaurito le risorse messe a disposizione dalla natura. Per il resto del 2021 si consumeranno risorse che il nostro pianeta non avrà il tempo di ricreare.

L’Earth Overshoot Day, cioè il giorno del superamento della Terra, è calcolato dal rapporto tra la biocapacità del pianeta, ossia l’ammontare di tutte le risorse che la Terra è in grado di generare annualmente, e l’impronta ecologica dell’umanità, ossia la richiesta totale di risorse per l’intero anno.

Secondo il Global Footprint Network, associazione no-profit che tra le altre cose, esegue il calcolo di questo particolare momento annuale, nel 2020 l’overshoot day è caduto il 22 agosto.

Se il pianeta avesse l’overshoot day il 13 maggio come l’Italia, ci vorrebbero le risorse di 2,7 pianeti come la terra per arrivare al 31 dicembre.