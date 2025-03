Sei colpi per un bottino di oltre 26.000 euro. Indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

Avevano messo a segno sei colpi, tra farmacie, bar e tabaccherie, per un bottino di oltre 20.000 euro in contanti e più di 6.000 euro di gratta e vinci.

Ad agire un trio di professionisti del settore che, a volte travestiti da imbianchini con tanto di guanti in lattice colorati, colpivano gli esercizi presi di mira armati di pistole e coltelli. Quando poi intervenivano a mani nude, non esitavano a prendere a schiaffi le loro vittime nel momento in cui esitavano ad assecondare le loro richieste.

I tre presunti responsabili, tutti italiani e pregiudicati per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e porto abusivo di armi e munizioni, sono stati individuati dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, che hanno tracciato, punto per punto, il loro profilo seriale. All’esito di un’indagine durata sette mesi e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, l’autorità giudiziaria ha disposto nei loro confronti la custodia cautelare in carcere.

Ostia, rapinatori seriali di farmacie, bar e tabacchi: scattano tre arresti della Polizia di Stato

Con facilità e spregiudicatezza, i tre rapinatori, travisando il volto con passamontagna o, all’occorrenza, con buste della spesa colorate, minacciavano i gestori o gli addetti alle casse, a volte costringendoli a seguirli nella parte retrostante del negozio per obbligarli a consegnare loro l’incasso settimanale o, addirittura, a svuotare il portafogli personale.

Una volta conquistato il bottino, poi, scappavano a bordo di auto con targhe contraffatte o bici elettriche.

Uno schema studiato in ogni dettaglio e seguito a menadito ad ogni colpo, con qualche variabile ascrivibile alle reazioni delle singole vittime di volta in volta individuate.

Ad incastrare i tre presunti responsabili sono stati i frame estrapolati dai sistemi di videosorveglianza dei singoli esercizi commerciali attenzionati e da quelli posti nelle immediate vicinanze.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative descritte attengono alla fase processuale delle indagini preliminari. I soggetti in narrativa, pertanto, sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza passata in giudicato.