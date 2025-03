Giudìì, il beauty express che sta conquistando Ladispoli

Servizi di parrucchiere con iniziative sfiziose come l’aperipiega, estetica di base e avanzata: è iniziata l’avventura di Alessio Giuliano ed Erika Sperandìì, coppia nella vita e sul lavoro

Ha aperto da pochi giorni, precisamente il 25 febbraio, ma Giudìì, il nuovo beauty express di Ladispoli, è già un punto di riferimento per molte persone. Con servizi di parrucchiere, estetica di base e avanzata, Giudìì nasce dalla voglia di due ragazzi di cimentarsi con qualcosa di nuovo, creando uno spazio che permettesse loro di esprimersi e di costruire il proprio futuro. Così, Alessio Giuliano ed Erika Sperandìì, già coppia nella vita, hanno deciso di unire le forze, coniugando le loro professioni e le loro esperienze.

Il locale, che si trova in via La Spezia 15 e che è stato completamente rinnovato, riceve sia per appuntamento che senza, garantendo servizio veloce e di qualità grazie allo staff formato proprio dai 2 proprietari, che vantano una carriera ultradecennale nel settore del beauty.

“Ho frequentato l’accademia di parrucchiere – ha raccontato Alessio Giuliano – e ho iniziato a lavorare a 16 anni, ma, nel frattempo, mi sono specializzato, seguendo svariati corsi formativi. Ho lavorato in diversi parrucchieri romani e poi sono arrivato ai Parioli dove ho trascorso 7 anni. Quella è stata l’esperienza che mi ha stravolto la vita. Mi sono specializzato nella colorimetria, creando un mio metodo riconosciuto, certificato e che sto utilizzando nella formazione del personale. Diciamo che chi viene da Giudìì lo fa per avere quel tipo di colorazione, accompagnata da una consulenza specifica e personalizzata. Non solo, per un anno, abbiamo anche l’esclusiva sul territorio per la nanoplastia”.

Sbarcato a Ladispoli per amore, oggi trentaduenne, Alessio ha le idee chiare: “Volevo vedere fin dove potevo arrivare e cercheremo di crescere il più possibile. È stata l’unione con mia moglie a spingerci verso questa apertura, ma anche la voglia di non dover rendere conto a qualcun altro”.

Alessio ed Erika di Giudìì, il nuovo beauty express di Ladispoli

“Sta andando bene – ha spiegato Erika Sperandìì, specializzata nella parte dell’estetica – non ci aspettavamo tutte queste persone e tanti appuntamenti fissati anche per le settimane a venire. Come Alessio, anch’io ho iniziato molto giovane, avevo circa 17 anni e ho sempre lavorato in questo campo. Ho frequentato la classica scuola estetica e poi ho trascorso 7 anni a Roma mentre continuavo a frequentare master anche all’estero. Da Giudìì ci occupiamo di tutto ciò che riguarda le unghie e io sono specializzata nel campo del trattamento delle ciglia, extension e laminazione, per esempio. Realizziamo anche trucco permanente e abbiamo un focus specifico sulle labbra, infatti, siamo gli unici in zona ad offrire l’hydragloss”.

“Lavoravamo insieme da circa un anno – ha aggiunto Erika – ma avendo una famiglia, 2 figli con il più piccolino che ha appena 4 mesi, abbiamo deciso di costruirci il nostro futuro. Siamo 2 persone curiose, dinamiche e siamo pronti per questa avventura”.

Giudìì è aperto dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00, il sabato dalle 9:00 alle 19:00. Non solo, un giovedì al mese il salone rimane aperto fino a mezzanotte e tutti i venerdì è possibile fare l’aperipiega. Cos’è? All’interno del salone si può gustare un bell’aperitivo durante il parrucco così da ricevere una coccola a 360°.