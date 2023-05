Ostia: la polizia arresta 4 persone

La nota stampa della Questura di Roma:

Proseguono senza sosta i servizi dedicati di controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma. Sono 4 gli arresti eseguiti nelle ultime ore.

Durante un’attività volta alla repressione e al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno notato un uomo in atteggiamenti sospetti che, dopo essere stato fermato, è stato trovato in possesso di 9 involucri di cocaina, mentre nella propria abitazione sono stati rinvenuti 1865 euro in contanti. Il soggetto è stato arrestato poiché gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e l’arresto è stato convalidato.

Durante altri controlli, invece, sono state eseguite tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di una donna e di due uomini. La prima doveva espiare la pena di due anni di carcere per i reati di rapina e spaccio ed è stata condotta presso il carcere di Rebibbia; uno dei due, invece, è stato condotto agli arresti domiciliari sempre per reati inerenti gli stupefacenti; mentre il terzo uomo è stato associato in carcere in quanto doveva scontare una pena di quasi due anni per rapina.