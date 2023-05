È appena terminato il derby salvezza tra Ladispoli e Cerveteri con un risulatato vincente per l’SSD Academy. Con un gol di Perez, nei tempi supplementari, l’Academy Ladispoli vince sull’ASD Città di Cerveteri condannando la squadra etrusca alla retrocessione.

Retrocede quindi il Cerveteri, patron Lupi. ” Ci abbiamo messo cuore e anima, ringrazio tutti. Ai tifosi posso dire grazie di cuore, mi avete commosso, faremo un grande Cerveteri”.

“Il Cerveteri perde a Ladispoli ( 0 a 1) e retrocede in Promozione, con tante speranze di essere rispescata in Eccellenza. Una sconfitta che non è amara, perchè era troppo evidente il valore delle due formazioni, con i verdezzurri che hanno dato il cuore e l’anima per vincere. Dispiace per la tifoseria che si è rivista in trasfeta, anche se vicina, dopo molti anni. Il club ha regalato 50 biglietti, ma gli altri 100 al seguito hanno pagato 10 euro per vedere la squadra di Superchi, a testimonianza della passione che in queste sfide non ha mai abbandonato gli etruschi.

Il Presidente Andrea Lupi ci ha tenuto a fare i ringraziamenti alla tifoseria. ” Sono stati meravigliosi, hanno cantato per tutta la gara, sostenendoci a gran voce, così come vorrei ringrazie la Sindaca Gubetti e i consiglieri comunali presenti. Ai tifosi chiedo di starci vicini, ora che li abbiamo riconquistati non vogliamo perderli. Per la Promozione faremo una squadra da vertice e vogliamo che loro siano con noi. Davanti ai ragazzi, il mister e lo staff non posso non inchinarmi, hanno fatto una stagione straordinaria. Grazie a tutti, saremo ancora più forti”.

Anche il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando dichiara – “La nostra compagine è risultata vincitrice con un gran gol di mezza rovesciata nei tempi supplementari” e si complimenta con la squadra della Città di Cerveteri che “ha combattuto con onore fino all’ultimo secondo”. Il Sindaco Grando ringrazia la società SSD Academy Ladispoli congratulandosi con la squadra, il Presidente, il mister e tutti i collaboratori. “Grazie per averci regalato questa grande gioia, siamo fieri di voi! ” – conclude.

Sul settore riservato ai tifosi verdeazzurri oltre a tanta polizia, c’erano tanti rapprensentati politici. ” Questa è una sconfitta che da una parte fa male, perchè si retrocede, ma dall’altra ci hanno fatto capire che Cerveteri con la famiglia e la tifoseria può ripartire per costruire una grande futuro” – ha detto Gianluca Paolacci.

