L’ omaggio dei Carabinieri per l’80° Anniversario del bombardamento di Civitavecchia

Civitavecchia (RM) – Ricorre oggi, 14 Maggio 2023, l’80° anniversario del primo bombardamento di Civitavecchia, iniziato alle ore 15.12 del 14 maggio 1943, momento in cui circa 50 fortezze volanti alleate sganciarono numerose tonnellate di bombe sulla città inerme, danneggiandone irrimediabilmente le installazioni portuali e il centro storico cittadino e cagionando la morte di circa 400 persone.

In questa data così importante per la Città, anche i Carabinieri della locale Compagnia hanno voluto dare il proprio contributo a ricordare l’immane tragedia, così come è definito l’evento nell’iscrizione riportata sul monumento ai caduti eretto sul fianco della Cattedrale di San Francesco d’Assisi: proprio alle ore 15.12, le sirene di alcune autovetture di servizio hanno risuonato per un minuto in uno dei luoghi più caratteristici di Civitavecchia, sul lungomare, presso la Statua del bacio, in quella piazza che non a caso è chiamata Largo della Pace.

GM