Borgo San Martino, “La scuola primaria non si tocca”

Interpellanza dei consiglieri Bucchi e Orsomando

“Cerveteri, il sindaco Gubetti e la sua maggioranza non rimangano indifferenti difronte ad una decisione che potrebbe significare il definitivo colpo di grazia alla sopravvivenza di un incantevole frazione del nostro comune. Chiariscano subito in aula la loro posizione in merito al paventato spostamento (chiusura) della sezione di scuola primaria della frazione di Borgo San Martino in altra località”.

È questo l’appello rivolto con un interpellanza alla prima cittadina dai consiglieri comunali Luigino Bucchi e Salvatore Orsomando del gruppo Fratelli d’Italia.

“I fatti: il consiglio di Istituto del Comprensivo Don Milani di cui la scuola di borgo San Martino fa parte, nei giorni scorsi, avrebbe deliberato di spostare l’attuale sezione di scuola primaria della frazione nel plesso scolastico di Valcanneto e convertire a scuola dell’infanzia anche il plesso scolastico di borgo San Martino da sempre occupato dalla scuola primaria. Tutto quanto sopra, sembrerebbe avvenuto anche con il tacito consenso del sindaco Gubetti, senza confronto alcuno né consultazione delle associazioni e popolazione locale che verrebbe privata di uno dei pochi servizi attivi nel borgo”.

Partono da qui le considerazioni dei consiglieri comunali; Bucchi e Orsomando che nell’interpellanza depositata tra le altre cose, chiedono al Sindaco di sapere: -se è a conoscenza della contrarietà di tale operazione di spostamento della sezione di scuola primaria ad altro plesso da parte della maggioranza dei genitori degli alunni interessati;-Se è consapevole dei risvolti negativi che il paventato spostamento (chiusura) della scuola primaria del borgo possa significare per la comunità interessata, ignorando quello che rappresenta, che determina e apporta. Non riconoscendo, invece, come la permanenza della scuola primaria a borgo San Martino arricchisca e qualifichi una località che come ben conosce è già fortemente penalizzata e carente di servizi; –Se è sua intenzione e della sua maggioranza contrastare tale spostamento e rassicurare i genitori e gli abitanti tutti della frazione che i due indirizzi scolastici del borgo; scuola dell’infanzia e scuola primaria continueranno ad essere utilizzati per detto uso”.