Lucrezia Puppi della Nautilus Civitavecchia convocata al collegiale della nazionale giovanile Under 16

Lucrezia Puppi convocata al collegiale della nazionale giovanile Under 16 che si terrà dal 21 al 24 maggio a San Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna.

“Appena ho ricevuto la chiamata da Venere in cui mi diceva che sono stata convocata sono stata molto felice – ha affermato Lucrezia Puppi- Questo è un tassello importante che mi aiuterà a raggiungere il mio primo traguardo. Non mi fermerò qui e ce la metterò tutta negli allenamenti, soprattutto nel collegiale di quest’anno, ma in generale anche delle prossime stagioni cercando di continuare a partecipare a competizioni nazionali. Volevo ringraziare Mauro, Daniele, Venere e Alberto che da quattro anni mi allenano e supportano, indicandomi il lavoro e i valori che mi sono serviti per raggiungere questo obiettivo. Farò del mio meglio per migliorare sempre di più, è una promessa.”

Puppi, classe 2008, milita già in Serie B dando un contributo prezioso alla squadra, ha iniziato il suo percorso sportivo proprio con la Nautilus durante le prime edizioni del Polo

Estivo e degli Open Day.

Queste due iniziative, curatissime e organizzate con ampio anticipo dalla società verde azzurra, si sono rilevate fondamentali non solo per appassionare Puppi e le altre

giovanissime compagne alla pallanuoto, ma anche per creare quella base di valori, sport, gruppo e amicizia che sono un pilastro per la Nautilus. La Nautilus é felicissima per la convocazione azzurra di Lucrezia Puppi, un enorme orgoglio per la giovanissima società che ha sempre un occhio rivolto alla crescita del vivaio, nella convinzione che un settore giovanile florido permette di creare progetti sportivi di spessore.

Oggi il Polo Esitivo e gli Open Day, progetti di per sé già validi fornendo bambini uno spazio sano in cui crescere e sviluppare le proprie capacità motorie e alle famiglie un

servizio educativo, trovano ancora più forza grazie alla sinergia con la SNC. Nautilus e SNC insieme collaborano per dare un futuro luminoso alla pallanuoto e al nuoto civitavecchiese, in un impianto idoneo e di spessore come lo Stadio del Nuoto.