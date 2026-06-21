Ostia Comix 2026 torna sulla spiaggia del Curvone. Tre giorni gratuiti tra fumetti, cosplay, musica e gaming

Tre giorni sulla spiaggia. Con fumetti, cosplay, musica, gaming, workshop, incontri e attività aperte a tutti. Dal 26 al 28 giugno 2026 torna Ostia Comix, il festival gratuito dedicato alla cultura pop, nerd e geek. L’appuntamento è a Ostia Lido, in Piazzale Magellano, presso la spiaggia libera “Il Curvone”, una delle location più riconoscibili del litorale romano.

Per tre giorni il Curvone diventerà un grande spazio aperto dedicato ad appassionati, famiglie, giovani, artisti, performer, cosplayer, gamer e curiosi. Un luogo di incontro, ma anche di partecipazione. Perché Ostia Comix non nasce soltanto come evento di intrattenimento, ma come progetto culturale pensato per valorizzare creatività, aggregazione giovanile e realtà artistiche del territorio.

Il festival è nato nel 2021 dalla collaborazione tra Francesco Spina ed Emanuele Carta. Anno dopo anno è cresciuto, fino a diventare un appuntamento capace di mettere insieme community diverse: fumetto, illustrazione, cosplay, K-pop, J-pop, doppiaggio, gioco di ruolo, giochi da tavolo, trading card game, musica live, cultura anime e intrattenimento dal vivo.

L’edizione 2026 sarà articolata in tre giornate tematiche. Venerdì sarà la giornata dedicata al mondo K-pop e J-pop, con contest, random play dance, showcase, performance e una serata musicale pensata per coinvolgere le community di appassionati. Una giornata costruita intorno al ballo, alla musica e alla condivisione.

Sabato sarà invece dedicato all’intrattenimento pop, al doppiaggio, alla musica live, alla comicità e alla performance artistica. Sono quindi previsti incontri e panel con ospiti del mondo del doppiaggio, attività a tema, concerti, DJ set, momenti legati al mondo dei Gem Boy, performance live, raduni cosplay e live painting con artisti al lavoro davanti al pubblico.

Domenica spazio al fumetto, alla creatività, al cosplay e alle atmosfere anime e Japan. Il programma prevede panel, presentazioni, incontri con autori e realtà creative, attività per il pubblico e la grande gara cosplay, uno dei momenti più attesi del festival. La chiusura sarà affidata a una selezione musicale ispirata alle sonorità anime, Japan e chill.

Durante tutte e tre le giornate saranno attive diverse aree del festival. Il pubblico potrà partecipare a sessioni di giochi di ruolo e giochi da tavolo, tornei di trading card game, tornei di Beyblade, attività dedicate alle Mini 4WD, esperienze ludiche in spiaggia, raduni tematici e momenti di gioco libero.

Ci sarà anche un’area workshop, con artisti, illustratori, artigiani, fumettisti, associazioni e realtà creative impegnati in attività dimostrative, laboratori e incontri con il pubblico. Tornerà inoltre l’Artist Alley, lo spazio dedicato agli artisti indipendenti, agli illustratori, ai fumettisti e ai creativi emergenti. Un’area pensata per esporre opere, incontrare il pubblico e raccontare il proprio lavoro.

Ostia Comix vuole raccontare anche un altro volto del litorale romano. Quello di un territorio vivo, giovane, creativo, capace di accogliere iniziative inclusive e partecipate. Un modo per dare spazio alle energie positive di Ostia e del X Municipio, attraverso linguaggi contemporanei e accessibili. L’appuntamento è per venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno 2026, a Piazzale Magellano, presso la spiaggia libera “Il Curvone” di Ostia Lido. L’ingresso è gratuito. Info e aggiornamenti sulla pagina Instagram di Ostia Comix.