Il corso per operatore socio sanitario OSS è stato attivato a Bracciano dal Centro Studi Goffredo Mameli

L’OSS Operatore Socio Sanitario è una figura professionale di supporto all’infermiere che, da diversi anni, in Italia ha sostituito le vecchie figure del personale sanitario ausiliario.

Garantisce assistenza sia nell’area sanitaria che nell’area sociale, integrando funzioni e competenze delle due aree.

Può quindi lavorare in strutture pubbliche o private, enti privati quali RSA, Onlus, centri psichiatrici, case famiglia o altri soggetti a carattere sanitario, socio sanitario o sociale, sia in forma autonoma che subordinata.

Non può chiaramente compiere attività di stretta competenza medico-infermieristica, ma lavora in collaborazione con professionisti dell’area sociale (assistenti sociali, educatori) e sanitaria (infermieri, medici) all’interno di strutture di base o nell’assistenza domiciliare.

Corso OSS, dove conseguire la qualifica?

Il Centro Studi Goffredo Mameli, su autorizzazione della Regione Lazio (Det. G16227 del 26/11/19), ha attivato i Corsi di Formazione per OSS che si terranno nel mese di Marzo 2020.

Corsi OSS formativi teorici e pratici, per un totale di ben 1.000 ore di cui 550 di formazione in aula e 450 ore di tirocinio presso le strutture socio-sanitarie convenzionate.

È già attiva la fase di pre-iscrizione, quindi è possibile contattare il Centro Studi Goffredo Mameli per avere informazioni e candidarsi alla frequentazione del corso, al termine del quale sarà rilasciata idonea certificazione di qualifica professionale riconosciuta in tutte le Regioni Italiane e in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

I requisiti per partecipare al corso sono la maggiore età e l’assolvimento degli obblighi scolastici.

Sempre più richiesta la figura dell’operatore socio-sanitario

Al termine del corso dovrà sostenersi un esame finale presso la stessa sede del corso, finalizzato al conseguimento della qualifica OSS Operatore Socio Sanitario.

Il Centro Studi Goffredo Mameli si trova a Bracciano, in Via Claudia 84. La segreteria risponde al numero 06.99.80.25.31 e all’e-mail segreteria@csmameli.com.

Ulteriori informazioni sulle attività formative e i corsi attivati dal centro studi sul sito internet www.csmameli.com

