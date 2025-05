Ospedale San Paolo di Civitavecchia e Ospedale Padre Pio di Bracciano: inaugurato il Centro TOBIA –

Oggi abbiamo inaugurato il Centro TOBIA. Il centro prende in carico le persone con disabilità cognitiva/relazionale non collaborante, offrendo percorsi ambulatoriali e supporto in caso di ricovero o accesso al pronto soccorso.

Dove trovare il centro TOBIA?

Ospedale San Paolo di Civitavecchia, piastra ambulatoriale piano terra.

Ospedale Padre Pio di Bracciano, piastra ambulatoriale piano terra.