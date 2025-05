Progetto E-lisir: in Asl Roma 4 attivo un servizio di video comunicazione destinato alle persone sorde –

“Grazie al progetto E-lisir , presso la Asl Roma 4 è attivo un servizio di video comunicazione destinato alle persone sorde.”

Lo dichiara dal proprio profilo Facebook Asl Roma 4, affermando inoltre:

“Oggi, il personale Asl che ha seguito il workshop per l’uso del sistema di Video interpretariato LIS, ha ricevuto l’attestato di partecipazione dall’assessore Maselli.

Importantissima la testimonianza di Luisa, nostra infermiera del Poliambulatorio di Anguillara, che ci ha raccontato di aver collaudato il tablet proprio ieri, per comunicare con una persona sorda che aveva fatto accesso in Poliambulatorio, con grande emozione per entrambi.”