Città metropolitana: “Riconoscimento delle politiche condivise su sostenibilità e sviluppo turistico”

Bandiera Blu 2025: sono undici i comuni premiati nella Regione Lazio. Rispetto allo scorso anno c’è un comune in più, Formia, e nella lista si confermano i due comuni appartenenti a Città metropolitana di Roma Capitale, Trevignano e Anzio.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, viene assegnato ogni anno in 49 paesi, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie ONU, UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo), con cui la FEE – Foundation for Environmental Education – ha sottoscritto un protocollo di partnership globale.

Gli oltre 30 criteri attraverso cui viene effettuata la valutazione vengono aggiornati periodicamente con il riscontro di ministeri ed enti scientifici. Tra questi sicurezza dei bagnanti, cura dell’arredo urbano, mobilità sostenibile, educazione ambientale, valorizzazione delle aree naturalistiche e capacità delle amministrazioni di gestire, sostenere e ampliare la vivibilità nel periodo estivo.

Il Vicesindaco di Città metropolitana Pierluigi Sanna e la Consigliera delegata a Sviluppo economico e Attività turistiche Alessia Pieretti esprimono a nome dell’Ente e del Sindaco Roberto Gualtieri la loro soddisfazione per il risultato raggiunto.

Bandiera Blu 2025, la conferma a Trevignano ed Anzio

Città metropolitana svolge un ruolo attivo, in sinergia con le comunità locali, per sostenere la crescita turistica ed economica dei territori, sia là dove ci sono meraviglie naturali e artistiche più distanti e meno note, per valorizzarne la conoscenza e aumentarne l’interesse diffuso, sia dove il turismo costituisce una delle primarie fonti economiche, come nel caso del litorale e delle aree lacuali.

Sul lago di Bracciano, Città metropolitana ha posto in questi anni particolare attenzione, dall’incremento della sicurezza di navigazione balneazione, al potenziamento dei servizi, alla promozione del turismo sostenibile, tra cui spicca la ripartenza della motonave Sabazia, incredibile esperienza che consente di conoscere da vicino i diversi punti d’affaccio sul Lago.

Quest’anno, tra i criteri spicca la sostenibilità. Un tema centrale nell’azione di Città metropolitana, in questi giorni e fino a fine maggio impegnata proprio, per la prima volta, con l’articolazione territoriale del Festival della sostenibilità promosso da Asvis, con oltre 20 eventi diffusi su tutto il territorio. Un filo unico, che lega diverse azioni e che pone particolare attenzione alla creazione di una rete sinergica e partecipata tra amministrazioni locali, stakeholder e cittadini per la messa in campo di interventi concreti per la mobilità, la crescita di comunità sostenibili, la tutela delle risorse e la lotta al cambiamento climatico.

Proprio a Trevignano, il 23 maggio, è previsto un appuntamento sul tema della strategia per il clima e il contrasto alla scarsità idrica. In questo quadro, si inserisce anche il grande progetto di forestazione urbana ed extraurbana realizzato con fondi PNRR destinato alla creazione di una rete diffusa di nuovi impianti boschivi: un’infrastruttura verde destinata a rafforzare la rete ecologica metropolitana. 65 nuovi boschi in quasi mille ettari di territorio metropolitano, in 19 comuni inclusa Roma e, tra le tante zone, l’area dei laghi di Bracciano e Martignano.

La Bandiera blu è simbolo di impegno collettivo dei territori che sanno unire la valorizzazione delle bellezze naturalistiche all’accoglienza e alla responsabilità, e il riconoscimento viene dall’impegno delle singole amministrazioni, sostenute da Città metropolitana e dal Sindaco Roberto Gualtieri, in particolare nella gestione del territorio, nello sviluppo sostenibile e nella salvaguardia dell’ambiente.

Per Città metropolitana, si tratta di un riconoscimento dell’impegno comune una dimostrazione concreta del senso e dell’efficacia delle proprie azioni, condivise con il territorio e la popolazione.