Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Sport la più grande forma di inclusione, un bel messaggio per non far sentir solo davvero nessuno”

“Ore di sport gratuite per gli assistiti dai Servizi Sociali di Cerveteri”

“Tutti hanno diritto a praticare del sano e salutare sport, in un ambiente familiare, libero e spensierato. Grazie alla generosità e sensibilità di ben dieci associazioni sportive della nostra città, bambini e bambine, ragazzi e ragazze appartenenti a nuclei familiari in stato di fragilità e per questo seguiti dai nostri Servizi Sociali, avranno ora l’opportunità di frequentare corsi e attività sportive gratuitamente.

Un progetto fortemente voluto e costruito insieme all’assessore allo Sport Manuele Parroccini che ha visto una risposta davvero generosa da parte di tante realtà sportive della nostra città: dal rugby al calcio, alla pallacanestro alla pallavolo, passando per la scherma, fino al tiro dinamico air soft, disciplina poco conosciuta ma che appassiona tantissime persone, ginnastica artistica, Sup e alla palestra. Una scelta di discipline davvero importante a conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, di quante realtà sportive consolidate operino nel nostro territorio promuovendo oltre alla pratica dello sport anche i valori dell’inclusione e dell’accoglienza. A tutti, ma davvero a tutti, non mi resta altro che augurare buono sport e buon divertimento!”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che ieri pomeriggio ha incontrato nei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria i rappresentanti delle varie associazioni sportive, per conferire loro un attestato di merito e ringraziamento per la disponibilità offerta.

“Si tratta di un’opportunità importante perché consentirà ai nostri Servizi Sociali di poter garantire ai ragazzi delle famiglie che assiste – aggiunge il Sindaco Gubetti – di poter avere, in maniera gratuita, un momento di sfogo, di libertà, di aggregazione che solamente lo sport può garantire. Così come la musica, anche lo sport è un linguaggio universale: quando si è in campo, che sia esso da calcio o da rugby, che si tratti del parquet della pallacanestro o della pedana della scherma, si abbatte ogni barriera, ogni differenza sociale ed economica. Il personale dell’Ufficio Servizi Sociali, a cui va il mio sentito ringraziamento per il lavoro che svolgono ogni giorno, in fase di colloquio con le famiglie assistite, saprà individuare i ragazzi e le ragazze ai quali proporre l’attività sportiva: sarà per loro un’occasione per socializzare, per fare nuove amicizie, nuovi incontri e lasciarsi magari alle spalle per qualche ora, le piccole e grandi difficoltà quotidiane”.

“Alle Associazioni sportive che hanno offerto disponibilità, il mio più sincero ringraziamento – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – alle altre realtà sportive del territorio che volessero fare altrettanto e donare alcuni slot a chi si trova in difficoltà, possono mettersi in contatto direttamente con la mia segreteria chiamando il numero fisso 0689630225”.

Commenta l’iniziativa anche Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri: “Mi complimento e ringrazio tutte le Associazioni Sportive della nostra città per la grande generosità e disponibilità offerta ai cittadini e ai ragazzi di Cerveteri. Oltre che per i risultati sportivi davvero importanti che sempre ottengono in tantissime competizioni regionali e nazionali, e in alcuni casi anche internazionali, si distinguono ancora una volta per senso di appartenenza al territorio e generosità. A tutti i ragazzi che usufruiranno di questa disponibilità, auguro un buon divertimento e buono sport!”.