Nasce Baraonda Food, il primo sistema del Litorale per gestire il commercio online ordinando e prenotando direttamente dai social network, senza nessuna App esterna

Ordini a domicilio direttamente con facebook, instagram e google

In un momento particolare e molto difficile, non soltanto per le famiglie, ma anche per tutte le realtà commerciali, il team di Baraonda ha cercato e ideato la soluzione che può essere un piccolo, ma importante, aiuto per l’economia territoriale.

Il software Baraonda Food è già operativo da alcuni giorni e produce risultati ben oltre le aspettative.

La novità sta proprio nel funzionamento estremamente semplice ed intuitivo del sistema di ordinazione online: basta una connessione ad internet, senza il bisogno di scaricare nessuna applicazione.

L’azienda crea il menù, attiva il carrello, e riceve direttamente gli ordini ottimizzati dalla piattaforma che automaticamente pubblicizza la singola azienda sui social.

Baraonda Food si configura come un sistema fortemente innovativo sia dal lato azienda, sia dal lato utente, con una gestione semplicissima di prenotazioni e ordini con consegna a domicilio.

Il sistema si integra perfettamente con un qualsiasi sito internet e con i più diffusi social network, come Facebook e Instagram, ma anche con tutte le funzioni di business offerte da Google.

In un solo click è possibile conoscere il menù del proprio ristorante preferito o di qualsiasi attività che ha attivato il carrello online.

Quindi, si può cominciare subito a caricare i prodotti nel modulo d’ordine e richiedere anche la consegna a casa.

Il pagamento può avvenire online anche tramite prepagata, o direttamente alla consegna dei prodotti.

Un piccolo grande aiuto per tutti quei gestori che oggi stanno soffrendo in prima persona le limitazioni imposte dal Decreto che impone la quarantena per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19, e che si sono visti costretti ad abbassare le saracinesche per operare in assenza di pubblico nei propri locali.

Ma un aiuto anche per le famiglie, che potranno in questo modo ricevere facilmente a domicilio pietanze e bevande scegliendole direttamente sulle pagine dei propri ristoranti di fiducia.

Baraonda Food è già operativo per bar, ristoranti, pasticcerie (basta essere già presenti o attivare un nuovo account sui social).

Inoltre, proprio in questi giorni si sta studiando un sistema per estendere l’innovazione tecnologica anche ai settori non-food necessari alle famiglie: generi di prima necessità, parafarmaci e prodotti per l’igiene, prodotti per l’infanzia, e tutto ciò che al momento non si può facilmente acquistare online.

Il sistema è quanto mai semplice, sia per il gestore che vi aderisce, che avrà a disposizione una piattaforma di gestione già testata e perfettamente funzionante, sia per l’utente finale, che non dovrà associarsi a nessuna applicazione terza sostenendo dazi economici importanti.

In più, Baraonda Food, sfrutta tutta potenza dei Social Network, con la possibilità di realizzare in autonomia o aderire a campagne promozionali mirate che possano facilmente raggiungere ogni fascia della popolazione.

Le attività commerciali che volessero approfondire possono visitare la pagina www.baraondafood.it o contattare i numeri: 06.56569413 – 339.2074512 – 339.4086870.