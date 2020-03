Condividi Pin 7 Condivisioni

L’Amministrazione comunale informa i cittadini che hanno frequentato la palestra Gym Palace dovranno continuare l’isolamento domiciliare per un’altra settimana

Coronavirus, salgono a 6 i casi di contagio a Manziana

“La Asl Roma 4 ha comunicato che i casi di contagio da Covid-19 nel territorio di Manziana sono saliti a 6.

Inoltre la Asl informa che tutte le persone che hanno frequentato la palestra Gym Palace dovranno continuare l’isolamento domiciliare per un’altra settimana dato che i casi positivi nei comuni limitrofi, riscontrati tra gli iscritti alla palestra, sono saliti a 11.

Per informazioni specifiche a questo riguardo si comunica che è necessario mettersi in contatto direttamente con la Asl, non essendo questo ufficio in possesso di informazioni specifiche sui singoli casi”.