Le nuove misure da adottare per prevenire l’emergenza del virus

Civitavecchia, stop alla differenziata per chi è positivo al covid-19

Il Sindaco Tedesco e l’Assessore all’Ambiente Magliani hanno firmato questa mattina un avviso pubblico con il quale vengono recepite le indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità e ribadite dalla ASL Roma 4 in tema di raccolta differenziata.

COSA CAMBIA?

In abitazioni dove soggiornano soggetti positivi, in isolamento o in quarantena va interrotta la raccolta differenziata.

Tutti i rifiuti domestici, sono considerati indifferenziati e quindi raccolti e conferiti insieme, dentro almeno due sacchetti (uno dentro l’altro), chiusi adeguatamente e usando guanti monouso, senza schiacciare i sacchi con le mani ed evitando l’accesso ad animali.

È in via di istituzione presso CSP un servizio dedicato.

Per tutti gli altri, rimane l’obbligo di differenziare i rifiuti secondo il calendario ordinario con la sola accortezza di gettare nella raccolta indifferenziata fazzoletti di carta, mascherine e guanti chiudendo tutto in più sacchetti, uno dentro l’altro, resistenti e ben chiusi con legacci o nastro adesivo.

Per la frazione di rifiuti pannolini e pannoloni e per la frazione di organico utilizzare sacchetti di adeguata resistenza (o più sacchetti uno dentro l’altro) assicurando che non ci siano dispersioni.

Fatte salve le famiglie in cui siano presenti casi di contagio o di quarantena/isolamento, la raccolta della carta e della plastica sarà effettuata con le modalità di sempre. Non è quindi necessario alcun sacchetto per la carta ed il cartone.

La raccomandazione è di usare guanti in lattice per maneggiare i rifiuti e i contenitori condominiali.