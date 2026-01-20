Open Day del 17 gennaio 2026 all’Istituto “Di Vittorio” di Ladispoli

Si è svolto sabato 17 gennaio 2026 l’Open Day dell’Istituto “Di Vittorio” di Ladispoli, un appuntamento dedicato all’orientamento degli studenti delle scuole secondarie di primo grado e delle loro famiglie.

Nel corso della mattinata, i visitatori hanno avuto la possibilità di conoscere l’offerta formativa dell’istituto, visitare gli spazi scolastici e dialogare con docenti e studenti. Le famiglie hanno partecipato con interesse, ponendo domande e richiedendo informazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza la scelta del percorso di scuola superiore.

Particolarmente apprezzate sono state le attività di laboratorio, pensate appositamente per i ragazzi delle scuole medie, che hanno potuto sperimentare in prima persona alcune delle discipline caratterizzanti dell’istituto:

Un minicorso di disegno al computer;

Un laboratorio di economia aziendale;

Un laboratorio di chimica e fisica;

Un laboratorio STEM con l’utilizzo di visori 3D.

Gli studenti coinvolti hanno partecipato con curiosità e interesse, mostrando soddisfazione per l’esperienza svolta.

Per le famiglie che desiderano ulteriori informazioni, è possibile contattare la scuola (06-97859443) per organizzare visite pomeridiane e per ricevere supporto nella procedura di iscrizione online attraverso il portale Scuola in Chiaro.

Il professor Massimo Cerrocchi, docente referente per l’orientamento, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza del ruolo svolto dalla scuola come servizio di supporto alle famiglie e agli studenti, chiamati a compiere una scelta significativa per il proprio futuro formativo.