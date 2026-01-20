Il Volley Ladispoli U15 non si ferma più: domata la KK Volley Roma e primato blindato

Non sembra conoscere ostacoli la marcia trionfale dell’Under 15 del Volley Ladispoli. Dopo aver aperto l’anno nel migliore dei modi con la conquista — per il secondo anno consecutivo — del prestigioso torneo natalizio “Lazio Winter Cup”, i giovani talenti ladispolani si sono rituffati in campionato con un obiettivo chiarissimo: difendere il primato in classifica.

Una vittoria di carattere

Alla ripresa delle ostilità, di fronte c’era l’ostica formazione dell’Asd KK Volley Roma. Nonostante le insidie tipiche del rientro dopo la sosta festiva, il Ladispoli ha centrato l’obiettivo con un netto 3-0 (25/22; 25/18; 25/20).

La partita ha vissuto di fiammate: i ragazzi hanno alternato fasi di gioco spumeggiante a momenti di fisiologica “poca lucidità”, comprensibile dopo il lungo stop natalizio. Tuttavia, la superiorità tecnica e la determinazione nei momenti chiave hanno permesso di chiudere la pratica in tre set, consolidando così il primato solitario in classifica e allungando la striscia di vittorie stagionali.

La ricetta del successo: armonia e divertimento

Dietro questi risultati straordinari c’è il lavoro meticoloso dello staff tecnico. I complimenti per la continuità di rendimento vanno in primis a Coach Chiola (soprannominato “Mr. Felicità”) e al suo assistente.

Il duo tecnico è riuscito nell’impresa più difficile: creare un’armonia e una coesione di gruppo invidiabili. In campo, prima ancora dei punti, si vede il divertimento: i ragazzi giocano con il sorriso, si aiutano e riescono così a esprimere tutto il loro potenziale atletico e tecnico.

Il messaggio per il coach è chiaro: “Continua così, a farli divertire, sorridere e vincere”. Con questo spirito, il futuro della pallavolo ladispolana sembra essere in ottime mani.