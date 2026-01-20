Il Nucleo Subacqueo Cerveteri-Ladispoli ODV promuove un importante appuntamento dedicato alla sicurezza e alla prevenzione: un corso gratuito di disostruzione delle vie aeree aperto a tutta la cittadinanza.

L’incontro si terrà domenica 22 febbraio alle ore 10:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri. Si tratta di un’occasione fondamentale per apprendere le manovre di primo soccorso necessarie a gestire situazioni di emergenza che possono coinvolgere adulti, bambini e lattanti.

Teoria e pratica per la sicurezza di tutti

Il corso non sarà solo teorico: i partecipanti avranno la possibilità di mettersi alla prova con una sessione tecnico-pratica, eseguendo le manovre insegnate sotto la guida di istruttori esperti. Saper intervenire tempestivamente in caso di soffocamento può fare la differenza e salvare una vita.

Manovre salvavita per tutti: a Cerveteri il corso gratuito di disostruzione delle vie aeree

Come partecipare

La partecipazione è libera e completamente gratuita. Per facilitare l’organizzazione, è gradita la prenotazione contattando i numeri indicati dai referenti: