Grande successo per l’Open Day dell’Alberghiero di Ladispoli

Ladispoli, 18 gennaio 2026 – Una partecipazione straordinaria ha caratterizzato l’Open Day dell’Istituto Alberghiero, svoltosi domenica scorsa dalle 9:00 alle 12:30. Forte di una consolidata tradizione nei settori dell’enogastronomia e dell’accoglienza turistica, l’Istituto di via Federici ha aperto nuovamente le sue porte per guidare gli studenti delle Scuole Medie e le loro famiglie nella scelta del percorso superiore.
Un lavoro di squadra d’eccellenza
L’evento è stato il frutto di un coordinamento sinergico tra la Presidenza, i Responsabili di Sede e la Commissione Orientamento. Particolare rilievo ha avuto il ruolo degli allievi delle classi 3^ T, 5^ T, 4^ P, 5^ P, 3^ KB, 5^ KA, 1^A, 1^ B e 2^D, veri protagonisti dell’ampio buffet di benvenuto allestito per l’occasione.
Il team dei docenti e dello staff coinvolto:
- Coordinamento: La Prof.ssa Anna Capodacqua (Seconda Collaboratrice della Dirigente Scolastica Prof.ssa Lidia Cangemi) e il Prof. Angelo Morello (F.S. per l’Inclusione).
- Sala e Vendita: La Prof.ssa Donatella Di Matteo e il Prof. Michele Comito.
- Accoglienza e Ricevimento: Il Prof. Renato D’Aloia e la Prof.ssa Carmen Piccolo.
- Cucina: Il Prof. Marco Erra e il Prof. Domenico Falzarano.
- Supporto Tecnico: I tecnici Mauro Ceccobelli, Maria Liguoro, Maria Piscopo, Elisabetta Mannelli e Pietro Piccarisi.
- Segreteria Didattica: Alla reception, l’assistente Tiziana Feliciano ha fornito supporto alle famiglie per le procedure di iscrizione online.
Iscrizioni e Prossimi Appuntamenti
L’Istituto ricorda che le iscrizioni si effettuano esclusivamente online dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026.
- Link Iscrizioni: Unica – Portale Istruzione
- Prossimo Open Day: Sabato 31 gennaio 2026, dalle ore 9:00 alle 12:30.
Per partecipare ai prossimi eventi (Tè welcome, Open night e Open day), è necessario prenotarsi al seguente link: Prenotazione Orientamento Alberghiero Ladispoli 2025-2026