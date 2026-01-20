L’ex arbitro Andrea Ancora incensa la tifoseria del Cerveteri: “Un esempio di passione d’altri tempi”

CERVETERI – Il derby tra Ladispoli e Cerveteri continua a far parlare di sé, non solo per il risultato sul campo, ma per lo spettacolo offerto dalle gradinate. A rendere omaggio alla tifoseria verdeazzurra è una voce autorevole del panorama arbitrale: Andrea Ancora, ex fischietto di Serie C con una lunga esperienza in stadi caldi e piazze storiche del calcio italiano.

“Pur non essendo presente fisicamente all’ “Angelo Sale” per impegni personali, Ancora ha voluto commentare le immagini della sfida che hanno fatto il giro del web:”Questa mattina ho visionato alcuni siti e, vedendo le immagini del tifo del Cerveteri, mi sono meravigliato del grande apporto che hanno offerto alla squadra. È bello vedere una tifoseria così passionale e calorosa.”Andrea Ancora, che in carriera ha diretto derby regionali davanti a oltre 10.000 spettatori e ha calcato campi prestigiosi come quelli di Foggia, Palermo e Vicenza, ha sottolineato quanto il calore del pubblico sia l’essenza stessa di questo sport.

“Non è calcio senza tifosi,” ha proseguito l’ex arbitro. “Mi auguro che in queste categorie ci sia lo stesso sostegno anche in altri club; quello del Cerveteri deve essere un esempio per tutti. I tifosi etruschi rappresentano il dodicesimo uomo in campo, un simbolo di passione e identità che purtroppo si sta perdendo.”In chiusura, Ancora ha voluto bilanciare il suo intervento con un saluto sportivo a entrambe le compagini: “Complimenti al Ladispoli per la vittoria, ma onore ai tifosi del Cerveteri. Sono loro il motore di un calcio che, altrove, sta perdendo spettatori.”