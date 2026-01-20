Furbara, tenta il suicidio inalando gas di scarico: salvato un 60enne

Una pattuglia dei Carabinieri ha raggiunto via del Sasso dopo l’allarme di un passante

Ha tentato di togliersi la vita inalando i gas di scarico della propria auto, ma è stato salvato grazie al pronto intervento dei carabinieri. È accaduto nella frazione di Furbara, in via del Sasso, dove un uomo di 60 anni aveva parcheggiato la vettura in mezzo alla strada per compiere il gesto estremo.

Ad accorgersi della situazione è stato un passante, che ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112. Al momento dell’arrivo dei soccorsi la situazione appariva già critica: l’uomo aveva infatti perso conoscenza dopo diversi minuti di esposizione ai fumi.

Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Cerveteri è giunta sul posto in tempi rapidissimi ed è riuscita a estrarre il 60enne dall’auto, evitando conseguenze più gravi. L’uomo, che sembrerebbe attraversare un periodo di difficoltà economiche, è stato poi affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in ambulanza all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.