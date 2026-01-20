Anguillara Sabazia, si dimette l’assessore alla Sicurezza dopo l’arresto di suo figlio, Claudio Carlomagno
Si è dimessa dall’incarico l’assessore alla Sicurezza del Comune di Anguillara Sabazia. La decisione è stata presa dopo l’arresto del figlio, Claudio Carlomagno, accusato dell’omicidio della moglie Federica Torzullo.
Secondo quanto riferito da Adnkronos, le dimissioni sarebbero state depositate ufficialmente nella mattinata di oggi, martedì 20 gennaio 2026, ma non risultano ancora comunicate formalmente al Consiglio comunale da parte del sindaco.