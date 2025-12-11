Open Day all’Istituto Di Vittorio di Ladispoli

Sabato 13 Dicembre: Porte Aperte per Futuri Studenti e Famiglie

L’Istituto Tecnico “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli annuncia il prossimo Open Day, in programma sabato 13 dicembre, dalle 9:30 alle 12:30.

Questo appuntamento è fondamentale per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e per le loro famiglie impegnati nella scelta del percorso di studi. Gli Open Day rappresentano infatti un momento decisivo per una scelta consapevole e ragionata, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino l’offerta formativa, gli ambienti di apprendimento e le attività che caratterizzano la vita scolastica.Visitare la scuola, entrare nei laboratori, osservare lezioni dimostrative e dialogare con docenti e studenti permette ai ragazzi di comprendere realmente quale percorso rispecchi inclinazioni, interessi e aspirazioni future.

Laboratori e Indirizzi in Primo Piano

Nel corso della mattinata, gli ospiti potranno partecipare alle attività laboratoriali dei due indirizzi dell’istituto:

1. AFM – Amministrazione, Finanza e Marketing

Laboratori di economia aziendale, contabilità, attività gestionali e informatiche applicate al mondo dell’impresa.

2. CAT – Costruzioni, Ambiente e Territorio

Attività di disegno tecnico e CAD, esperimenti nei laboratori di chimica, fisica e scienze.

Dimostrazioni con attrezzature professionali di ultima generazione utilizzate nel campo della topografia, della progettazione e dell’edilizia sostenibile.

Le Opportunità del “Di Vittorio”

Sarà inoltre possibile conoscere da vicino le numerose opportunità offerte dall’Istituto:

Progetti PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento)

(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) Concorsi tecnici e visite guidate professionali

Esperienze di rilievo sul campo

Certificazioni informatiche e linguistiche

Percorsi innovativi in ambito STEM e digitale.

I genitori potranno dialogare direttamente con i docenti delle materie di indirizzo, ottenendo informazioni chiare e dettagliate utili a orientare la scelta scolastica dei figli.

A fare da guida durante la visita sarà il prof. Massimo Cerrocchi, funzione strumentale per l’orientamento tecnico, che illustrerà nel dettaglio le caratteristiche dei percorsi AFM e CAT, spiegando obiettivi, competenze sviluppate, sbocchi lavorativi e opportunità future.

Come Partecipare

L’Istituto “Di Vittorio” invita studenti e famiglie a partecipare numerosi a questo importante momento di incontro e orientamento, convinto che solo conoscendo da vicino la scuola sia possibile compiere una scelta davvero informata e serena.

È possibile prenotare la partecipazione all’Open Day e scegliere l’orario d’ingresso (9:30 oppure 11:00) tramite il seguente link: