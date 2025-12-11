Open Day all’Istituto Di Vittorio di Ladispoli

Sabato 13 Dicembre: Porte Aperte per Futuri Studenti e Famiglie
L’Istituto Tecnico “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli annuncia il prossimo Open Day, in programma sabato 13 dicembre, dalle 9:30 alle 12:30.
Questo appuntamento è fondamentale per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e per le loro famiglie impegnati nella scelta del percorso di studi. Gli Open Day rappresentano infatti un momento decisivo per una scelta consapevole e ragionata, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino l’offerta formativa, gli ambienti di apprendimento e le attività che caratterizzano la vita scolastica.Visitare la scuola, entrare nei laboratori, osservare lezioni dimostrative e dialogare con docenti e studenti permette ai ragazzi di comprendere realmente quale percorso rispecchi inclinazioni, interessi e aspirazioni future.
Laboratori e Indirizzi in Primo Piano
Nel corso della mattinata, gli ospiti potranno partecipare alle attività laboratoriali dei due indirizzi dell’istituto:
1. AFM – Amministrazione, Finanza e Marketing
- Laboratori di economia aziendale, contabilità, attività gestionali e informatiche applicate al mondo dell’impresa.
2. CAT – Costruzioni, Ambiente e Territorio
- Attività di disegno tecnico e CAD, esperimenti nei laboratori di chimica, fisica e scienze.
- Dimostrazioni con attrezzature professionali di ultima generazione utilizzate nel campo della topografia, della progettazione e dell’edilizia sostenibile.
Le Opportunità del “Di Vittorio”
Sarà inoltre possibile conoscere da vicino le numerose opportunità offerte dall’Istituto:
- Progetti PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento)
- Concorsi tecnici e visite guidate professionali
- Esperienze di rilievo sul campo
- Certificazioni informatiche e linguistiche
- Percorsi innovativi in ambito STEM e digitale.
I genitori potranno dialogare direttamente con i docenti delle materie di indirizzo, ottenendo informazioni chiare e dettagliate utili a orientare la scelta scolastica dei figli.
A fare da guida durante la visita sarà il prof. Massimo Cerrocchi, funzione strumentale per l’orientamento tecnico, che illustrerà nel dettaglio le caratteristiche dei percorsi AFM e CAT, spiegando obiettivi, competenze sviluppate, sbocchi lavorativi e opportunità future.
Come Partecipare
L’Istituto “Di Vittorio” invita studenti e famiglie a partecipare numerosi a questo importante momento di incontro e orientamento, convinto che solo conoscendo da vicino la scuola sia possibile compiere una scelta davvero informata e serena.
È possibile prenotare la partecipazione all’Open Day e scegliere l’orario d’ingresso (9:30 oppure 11:00) tramite il seguente link:
Link per la Prenotazione:
https://forms.gle/yeR93obQAh2bb4JV8