“Corsa di Natale” per l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù sabato 13 dicembre

Sabato 13 dicembre 2025 patrocinata dal comune di Ladispoli, partirà direzione Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro la 21esima edizione della “Corsa di Natale”.

La corsa non competitiva è ideata e organizzata dalla podistica asd Alsium di Ladispoli per donare un sorriso ai bambini e unendo gli amanti della corsa e non solo alla solidarietà. Appuntamento alle 8:30 in Piazza R. Rossellini, con partenza prevista per le 9:30. Un percorso di 13 km che sarà un fiume di maglie e cappellini natalizi a scorrere tra le vie di Ladispoli e San Nicola per poi percorrere la via Aurelia. La quota di partecipazione — 15 € (maglia + cappellino) o 10 € (solo cappellino) — non è semplicemente un’iscrizione, ma una donazione: l’intero ricavato servirà ad acquistare giocattoli per i bambini ricoverati.

Sarà possibile contribuire anche senza correre portando un giocattolo nuovo (no peluche) al punto raccolta presso Fantozzi Cash & Carry, via A. Gramsci 6, Ladispoli. A rappresentare l’amministrazione comunale sarà presente il consigliere e delegato Stefano Fierli che ha commentato così la manifestazione: “ringraziamo la asd Alsium per dare modo in un momento speciale come quello del Natale di potere avere occasione di un grande gesto di solidarietà attraverso lo sport.”