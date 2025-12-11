Biblioteca di Ladispoli, presentazione del libro di Flavia Civitella Castellano “Figli illegittimi, figli dell’amore”

la Biblioteca è lieta di invitarvi alla presentazione del libro “Figli illegittimi, figli dell’amore” di Flavia Civitella Castellano, che si terrà martedì 16 dicembre alle ore 16:00,

Con questo romanzo, profondo e toccante, l’autrice ci accompagna nella vita di una donna che ha conosciuto l’assenza di una famiglia tradizionale ma ha imparato a riconoscere e a coltivare i sentimenti autentici: amore, rispetto, responsabilità. Oscillando tra sogno e realtà, passato e presente, il racconto fa emergere la storia di una protagonista che cerca di liberarsi dai condizionamenti dell’infanzia e di trovare una propria strada verso la gioia e la consapevolezza. Con la sua narrazione sincera, intima e universale, l’autrice parla a tutti coloro che si sono interrogati, almeno una volta, sul senso di appartenenza, sulle ferite familiari e sulla forza di scegliere chi vogliamo diventare.

Dialogherà con lei Antonella Di Pierro, lettrice acuta, scrittrice e cara amica della Biblioteca di Ladispoli.

Prima e dopo la presentazione, Flavia Civitella Castellano si intratterrà con il pubblico per rispondere alle curiosità e per il rituale firmacopie.

Vi aspettiamo numerosi il 16 dicembre alle ore 16:00!