L’avvocato della famiglia Ciontoli, Pietro Messina, commenta la sentenza della Cassazione che ha confermato le condanne stabilite dall’Appello bis

“Omicidio Vannini, una sentenza eccessivamente punitiva soprattutto nei confronti dei ragazzi”

“Una sentenza dura, una sentenza eccessivamente punitiva soprattutto nei confronti dei ragazzi” e di Maria Pezzillo. Così il legale della famiglia Ciontoli, l’avvocato Pietro Messina, commenta, intervistato da Fanpage, la sentenza della Cassazione che ha confermato le condanne stabilite dalla Corte d’Appello bis per il capofamiglia e per il resto della sua famiglia.

SI VALUTA IL RICORSO ALLA CORTE EUROPEA.

L’avvocato della famiglia Ciontoli ha inoltre annunciato un possibile ricorso alla Corte Europea puntando i riflettori ancora una volta sul dolo eventuale. “Vedremo – ha detto – se ci sono spazi per poter far valere una anomalia nell’applicabilità dell’omicidio volontario anche nell’ipotesi del dolo eventuale”.

LA REAZIONE DELLA FAMIGLIA CIONTOLI ALLA CONFERMA DELLA CONDANNA.

“Certamente li ha fatti piombare in una situazione irreale”, ha detto ancora l’avvocato Messina, raccontando lo stato d’animo dei suoi assistiti alla conferma della sentenza (14 anni per Antonio Ciontoli e 9 anni e 4 mesi per Federico e Martina Ciontoli e per Maria Pezzillo).

“Spero che reggano l’urto della carcerazione e che comunque possano inserirsi in un percorso che possa portare a una soluzione più umana”.

Quando la famiglia è venuta a conoscenza della decisione della Cassazione ha avuto “una reazione di sconforto e purtroppo – ha proseguito ancora il legale – di rabbia perché di fronte pure alle proprie responsabilità che hanno sempre riconosciuto, hanno sentito questa sentenza eccessiva”.

