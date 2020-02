Condividi Pin 0 Condivisioni

In tanti hanno deciso di far sentire la loro voce e la loro vicinanza a mamma Marina e a papà Valerio sotto il palazzo di giustizia

Omicidio Vannini, un pullman per raggiungere la Cassazione –

E’ attesa per l’ultimo grado di giudizio sull’omicidio di Marco Vannini.

L’appuntamento con l’udienza in Cassazione è in programma per venerdì alle 10.

E in tanti hanno deciso di far sentire la loro vicinanza a mamma Marina e a papà Valerio.

L’iniziativa si chiama “Una passeggiata per la giustizia”.

Senza fiaccole, bandiere e striscioni a centinaia scenderanno in piazza per avvolgere la famiglia di Marco durante uno dei momenti più importanti del caso.

La Cassazione dovrà infatti decidere se accogliere il ricorso presentato e dunque “rispedire” il caso alla Corte d’Appello oppure confermare la sentenza del secondo grado di giudizio.

L’udienza è alle 10 ma il ritrovo è per le 9 in piazza.

E per cercare di dare la possibilità a tutti di partecipare, partirà da Cerveteri un pullman che porterà quanti lo vorranno a Roma.