Calcio. Oggi derby Under 19 Elite tra Cerveteri e Ladispoli

L’appello di Lupi ” Educazione e agonismo vero, vogliamo che vincano i valori dello sport in questa partita”

Derby tra Cerveteri e Ladispoli questo pomeriggio alle 15.,00 al Galli per la categoria Under 19 Elite. Una gara nella quale ci sono svariati motivi sportivi per assistervi, vista la rivalità sulla quale il presidente Andrea Lupi ha speso parole. ” Vogliamo che sia una gara sportivamente bella che sposi i nostri principi – dice Lupi – Vince lo sport, sarà bello vedere agonismo sano ed educazione sugli spalti, che sono valori su cui si basa la nostra mission. Quindi ci rivolgiamo a tutti, giocatori e tifosi, affinché mostriamo il meglio di noi perchè siamo due società che possono essere da esempio agli altri”. In classifica il Cerveteri è avanti di 7 punti dai cugini che proveranno a riscattarsi.

Fa.No.