I cittadini di Valcanneto, insieme al Comitato di zona, hanno richiesto interventi urgenti di manutenzione e pulizia del fosso di salvaguardia per prevenire allagamenti e pericoli, già verificatisi in passato. Un recente sopralluogo ha rilevato la presenza di arbusti, rovi e un blocco di cemento che ostacolano il deflusso dell’acqua piovana. I residenti sollecitano il ripristino delle condizioni di sicurezza, sottolineando anche la necessità di pulire tombini e rimuovere foglie, come evidenziato dal Comitato di zona. Nel frattempo, cresce l’attenzione sul problema delle strade dissestate, in particolare su via Doganale, protagonista di incidenti gravi, tra cui uno mortale di recente.