Per la Festa dell’Albero 2024 si celebrerà alla Grande Quercia, insieme agli studenti dell’infanzia di Cerveteri, il fondamentale contributo degli alberi

Giovedì 21 novembre si rinnova come ogni anno la Festa dell’Albero, che si terrà alle ore 9.00 alla GRANDE QUERCIA, “Albero Monumentale” adottato dalle scuole. Durante la giornata, promossa da Scuolambiente Roma nord, gli alunni delle scuole per l’infanzia Tyrsenia e Montessori, della scuola Primaria di Marina di Cerveteri e della Primaria e Secondaria Salvo D’Acquisto saranno accolti dal Sindaco Elena Gubetti, dall’Assessore all’Ambiente Francesca Appetiti e dall’arboricoltore Daniele Brugiotti. Scuolambiente, in un post social, ha ringraziato la Multiservizi, l’Ufficio Scuola per i trasporti, Salviamo il Paesaggio, il gruppo comunale di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana comitato locale e la Consulta dei Migranti per la collaborazione. Ringrazia inoltre Lavanderia Daniela, AutoAurelia, Cooperativa Solidarietà, Animal Market, il Centro Veterinario Paola Aurigemma, Cartolibreria Cartelle, Emozioni, per il sostegno.