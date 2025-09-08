Appuntamento in Via Arturo Perugini presso il cippo e la lapide che li ricordano
Oggi Bracciano ricorda i combattimenti del 9 settembre 1943 –
Oggi, Martedì 9 settembre, alle ore 10, ricorderemo il sacrificio di Udino Bombieri, Antonio Merlo, Elia Candido ed Enrico Latini, caduti il 9 settembre del 1943 nel tentativo di arrestare l’avanzata tedesca su Roma.
Appuntamento in Via Arturo Perugini presso il cippo e la lapide che li ricordano.
Lo rende noto il Comune di Bracciano dal proprio profilo Facebook.