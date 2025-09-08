Appuntamento alle ore 19.30 presso il Joya Beach and Restaurant

Ladispoli, giovedì 18 settembre la Diocesi incontra i commercianti –

La Diocesi Suburbicaria di Porto-Santa Rufina promuove un momento di ascolto e dialogo con i commercianti e i pubblici esercenti di Ladispoli. L’incontro, guidato dal vescovo Gianrico Ruzza, si svolgerà giovedì 18 settembre 2025 alle 19.30 presso il Joya Beach and Restaurant, sul lungomare Regina Elena. L’iniziativa si inserisce nel percorso sinodale, che invita la comunità ecclesiale a “camminare insieme” condividendo esperienze, attese e difficoltà della vita quotidiana. La Chiesa locale intende così valorizzare il ruolo delle realtà professionali nel tessuto sociale, favorendo un dialogo aperto e costruttivo con la città.