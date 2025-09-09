Acea Ato 2 – Fiumicino, mercoledì 10 settembre sospensione idrica programmata

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata, dalle ore 09:00 di mercoledì 10 settembre alle ore 08:30 di giovedì 11 settembre, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Fiumicino.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- (Aranova) via Genoni, via Gestori, via G. Fraccaroli, via Furtei, via Armungia, via E. Girardini, via Boroneddu, via Bonacardo, A. Luchini, (Fiumicino) via Fontanile di Mezzaluna, via Della Muratella Nuova, via Monte Carnevale, via delle Tamerici, via Campo Salino, (Maccarese tutta) via Castel san Giorgio, via della Corona Australe, (Castel di Guido tutto – MUN XIII) via della Muratella da via Cristoforo sabatino fino a via Tre Denari (Fregene tutta).
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:
- via della Stazione di Maccarese;
- piazza G. Fraccaroli angolo via Furtei;
- piazza Castel di Guido;
- via Castellammare 35.
Uno stazionamento con attacco diretto a contatore è stato predisposto presso l’utenza della ASL in via di Porto Azzurro.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni chiamare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per i disagi.