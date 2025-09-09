A12 Roma – Civitavecchia: chiusa per una notte l’uscita della stazione di Civitavecchia Sud

Roma, 8 settembre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione dei portali segnaletici, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 settembre, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia sud, in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Civitavecchia nord.

