“Ode a San Michele”, i cori parrocchiali di Cerveteri in concerto per il Santo Patrono

Appuntamento per venerdì 9 maggio alle ore 21:00 presso la Parrocchia Santa Maria Maggiore

Il ricco programma di eventi e spettacolo per i festeggiamenti di San Michele Arcangelo, Santo Patrono di Cerveteri, si aprirà con un appuntamento davvero speciale. Venerdì 9 maggio, alle ore 21:00, presso la Parrocchia Santa Maria Maggiore andrà in scena “Mi-Ka-El”, concerto di lode e adorazione a cura dei cori parrocchiali di Cerveteri in onore di San Michele.

Direzione artistica del concerto, dei Maestri Alessio Piantadosi e Anna De Santis, insieme a Christian Proietti, Ilenia Canullo, Gianfranco Brannetti e Martina Maso. Partecipazione straordinaria inoltre di Agostino De Angelis, Dario Quarino, Claudia Carmana, Michelina Saggese e Amedeo Ricci. L’ingresso è libero e gratuito.

“Un appuntamento di pregio e di qualità che vede esibirsi dei nostri concittadini che già in svariate occasioni hanno emozionato il pubblico con i loro brani e la loro arte – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – il concerto dei cori di tutte e quattro le parrocchie cittadine riunite, ovvero della Santa Maria Maggiore, Santissima Trinità, San Francesco d’Assisi e Santa Maria Immacolata è solamente il primo degli eventi in programma per il Santo Patrono, che poi nelle giornate di sabato e domenica animerà le vie del Centro Storico tra musica, arte e spettacolo. A tutti i componenti dei cori, ai Maestri e a coloro che si esibiranno venerdì sera, il mio ringraziamento e il mio in bocca al lupo”.