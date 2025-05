Ferretti ci crede e chiama i tifosi: ” Il Cerveteri ha bisogno di voi”. E domenica al Galli arriva il Ronciglione

Un pareggio che dà carica e morale. Nel Cerveteri, a tre gare dal termine della regular season, c’è consapevolezza e fiducia. La squadra verde azzurra è cresciuta, con Ferretti in panchina è cambiata pelle , ed è aumentato il passo. L’obiettivo, quindi, è raggiungere il play out casalingo, per il quale neanche tre vittorie tre basterebbero. ” Ora – dice il mister – per arrivare a giocarci lo spareggio in casa non sarebbero sufficienti vincere le tre gare che rimangono. Però posso dire che di questo passo, con questo ritmo , non sono per nulla scoraggiato, anzi ho molta fiducia. In realtà – aggiunge l’allenatore – non dipende più da noi, visto che il campionato va concludendosi e i giochi sono quasi fatti. Speriamo di arrivare a fare lo spareggio in casa, avremmo due risultati su tre dalla nostra parte” . Prossimo impegno il Ronciglione , che Ferretti non sottovaluta. ” Una squadra da temere, se la giocherà. Partiremo con la stessa determinazione con la quale si affronta la prima della classe , non ci deve mancare questo, sarebbe deleterio. Invito i tifosi a starci vicino, ora come non mai serve il calore della gente, che lotterà come noi per mantenere il Cerveteri in Promozione”