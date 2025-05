Nuovo impianto di climatizzazione all’Asilo Nido Gino Strada di Cerveteri

L’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti: “Necessario per il miglioramento del comfort microclimatico della struttura”. Il Sindaco Gubetti: “Il Gino Strada non sarà l’unico asilo nido comunale di Cerveteri: a buon punto i lavori per quello di Marina di Cerveteri”

“Un intervento importante per garantire il comfort microclimatico dei piccoli e del personale dell’Asilo Nido Gino Strada di Cerveteri. Prenderanno il via domani, sabato 31 maggio, e avranno una durata di circa due settimane i lavori per l’adeguamento dell’impianto di climatizzazione della struttura, opera realizzata con fondi comunali e con un finanziamento sovracomunale. Lavori che, una volta conclusi, renderanno ancor più accogliente il nostro primo asilo nido comunale della città”. A dichiararlo è Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche ed Edilizia Scolastica del Comune di Cerveteri, che prosegue:

“Al fine di garantire il corretto e sicuro svolgimento dei lavori ed evitare interferenze con i bambini e il personale, abbiamo voluto che l’intervento si svolgesse a ridosso delle festività. Sarà però in ogni caso necessario sospendere per alcuni giorni le attività didattiche formative, per l’esattezza da lunedì 3 a mercoledì 5 giugno”.

“Nell’annunciare l’avvio di questi lavori – prosegue l’Assessore Luchetti – è necessario fare un passo indietro: l’asilo nido, inaugurato nel settembre 2021 su un progetto interamente regionale e che affidava al Comune di Cerveteri la realizzazione delle sole opere di urbanizzazione esterna, fu realizzato con un impianto che garantiva solamente il riscaldamento e non il refrigerio, fattore che ha reso difficile l’utilizzo della struttura nei mesi estivi. Colgo l’occasione per ringraziare il Dirigente Architetto Funzionario dell’Ufficio Opere Pubbliche, l’Ingegnere Alessio Piantadosi, per il lavoro che svolge sempre in materia di edilizia scolastica, e i dipendenti Geometri Enzo Bollella e Tiziana Artipoli per l’importante e prezioso supporto”.

Interviene sul tema asili nido anche Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che dichiara: “Climatizzare il Gino Strada era un impegno preciso che avevamo preso con i genitori dei piccoli fruitori della struttura e abbiamo lavorato per individuare la soluzione tecnica più idonea e reperire le risorse necessarie per l’intervento. Questa estate la struttura sarà climatizzata e dotata di tutti i comfort necessari. Il nostro lavoro per i piccoli di Cerveteri non si ferma: stiamo per concludere i lavori del secondo asilo nido comunale a Marina di Cerveteri e contemporaneamente stiamo procedendo con l’iter autorizzativo per la terza struttura. Al termine dei lavori, avremo 130 posti negli asili nido a disposizione delle famiglie della nostra città. Un grande ed importante servizio a cui teniamo particolarmente”.