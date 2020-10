Share Pin 9 Condivisioni

Il Presidente del consiglio illustrerà le nuove misure restrittive

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà in diretta in tv e sui social alle 13:30 per illustrare le nuove misure contenute nel DPCM che ha varato tra stanotte e stamattina. Tra le novità: chiusura di bar e ristoranti alle 18 e stop a palestre, cinema, teatri e centri sportivi.