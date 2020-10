Share Pin 38 Condivisioni

I sindaci possono chiudere le piazze dalle ore 21.00

Nuovo Dpcm anti Covid, Conte: “Nelle scuole secondarie di secondo grado ingresso alle 9. Ristoranti e pub chiusi alle 24.00”

“Questo provvedimento – spiega Conte – ci deve consentire di contenere la nuova ondati di contagi non possiamo perdere tempo in campo misure necessario per evitare lockdown che metterebbe a serio rischio il tessuto economico”.

Il Dpcm firmato dal presidente del Consiglio prevede, infatti, un giro di vite per limitare gli assembramenti e tutte le situazioni di condivisione ritenute dagli esperti ad alto rischio.

Secondo il nuovo decreto “ristoranti, pub e bar dovranno chiudere entro le 24. L’apertura è prevista alle 5. Nei ristoranti si potrà essere in massimo in 6 per ogni tavolo e ci sarà un numero massimo di persone previste all’interno. Se non si sta al tavolo il servizio termina alle ore 18.00. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”

Per le sale gioco/scommesse, il nuovo decreto prevede la chiusura alle ore 21.00.

Vengono ‘bloccate’ le sagre e le fiere eccetto quelle di carattere nazionale. I Sindaci, dopo le 21.00, potranno disporre la chiusura di piazze e centri urbani al fine di evitare assembramenti.

Nel nuovo decreto nuova accelerazione sullo smart working. Vengono sospese anche le riunioni in presenza e si invitano le imprese, gli studi professionali e ogni altra categoria di lavoratori a convocare le riunioni in video conferenza.

Capitolo scuole. Le scuole secondarie di secondo grado dovranno adottare la flessibilità nell’organizzazione didattica, utilizzando anche quella integrata complementare a quella in presenza. Compito delle scuole sarà anche quello di stabilire la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, favorendo turni pomeridiani. L’ingresso è fissato per le ore 9.00. Le università dovranno organizzare la didattica in base all’evoluzione della pandemia

SPORT

Vietato lo sport di contatto al livello amatoriale. Rimangono possibili gli sport individuali. Alle palestre verrà data una settimana di tempo per adeguare i protocolli di sicurezza: ove adeguati non ci sarà motivo di chiuderle.

“Le misure più efficaci aggiunge Conte – rimangono il distanziamento, l’utilizzo della mascherina e l’igiene delle mani. Attenti alle situazioni in cui siamo più vulnerabili. Dovremo attendere un po’ di giorni per vedere i risultati di queste misure”.

Il Dpcm entrerà in vigore già domani.